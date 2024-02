Ai “Giusti di Sicilia” di Marsala si parla di dispersione scolastica

Il sesto incontro del Cantiere sinodale ‘Giustizia e Legalità” si svolgerà nel Centro socio-educativo marsalese “I giusti di Sicilia” di Piazza della Vittoria (Porta Nuova) sabato 3 febbraio alle ore 16.30. Tema “La dispersione scolastica. Una questione socio-educativa che ci riguarda”.

Il Cantiere sinodale della Diocesi di Mazara del Vallo tratterà in seguito alcune questioni/problematiche: la questione ambientale, le dipendenze patologiche, la sicurezza delle città, le risorse pubbliche e lo sviluppo economico, l’emigrazione dei giovani dalla Sicilia, l’utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia, l’uso dei beni immobili comunali per iniziative sociali e per il turismo, lo sfruttamento dei lavoratori.