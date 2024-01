Trapani: il Consiglio comunale approva il parere urbanistico per la strada di accesso a Porto e ZES

Il 29 gennaio, il Consiglio comunale di Trapani, a maggioranza (con l’opposizione fuoriuscita dall’aula in alcuni casi e astenuta in altri) ha approvato il parere urbanistico per la realizzazione della strada di accessibilità al Porto e all’Area industriale di Trapani – di fatto, strada di progetto come da PRG esistente del 2010 -, al fine di consentire all’Assessorato Urbanistica della Regione Siciliana in fase di conferenza di servizi decisoria di approvare la Variante Urbanistica. L’assessore all’Urbanistica del Comune trapanese, Giuseppe Pellegrino, ha ribadito l’importanza strategica dell’opera per lo sviluppo del Porto di Trapani al servizio della Sicilia Occidentale e del Mediterraneo. “Si ringrazia lo staff ZES per la collaborazione in questi mesi circa il positivo sviluppo progettuale a fronte di alcune delle problematiche idrauliche a difesa della città che sono state condivise dal Comune e trovano risoluzione parziale nel progetto che sarà consegnato all’impresa per inizio lavori a metà febbraio e gli stessi saranno completati come da cronoprogramma nel 2026”.

L’Amministrazione Tranchida ha ribadito inoltre che lo Stato e quindi l’Anas deve poi ricevere possibilmente in consegna la circonvallazione e la strada ultimo miglio in progetto che si collega al molo commerciale Ronciglio in quanto strada di interesse nazionale. Da quando si è costituita la ZES ed è stato nominato il Commissario Straordinario ZES Sicilia Occidentale Prof. Amenta ed il suo staff tecnico coordinato dall’ing. Messina, il Comune di Trapani si confronta sia per la gestione dell’area ZES che per gli interventi Infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. L’intervento che ha ricevuto il via in Consiglio Comunale di Trapani anche denominato “ultimo miglio“, ha avuto un finanziamento di euro 17.800.000. Il progetto esecutivo riguarda la realizzazione di “… un collegamento della zona portuale con la zona industriale ed urbana, mediante la creazione di una nuova infrastruttura stradale e la manutenzione straordinaria/potenziamento di quella esistente”.

Le opere previste si possono distinguere in due ambiti principali:

– Realizzazione nuova rotonda con svicolo dedicato alla nuova viabilità portuale (all’altezza dell incrocio semaforico di via Salemi con innesto sullo scorrimento veloce)

-Modifica del Raccordo Autostradale tra la SP29 – Trapani Salemi e via Libica con la realizzazione della nuova opera di scavalco della Ferrovia e della SS 115 via Marsala.

-Risezionamento e ammodernamento di parte di via Libica e via Professor Giuseppe Salvo, realizzazione del nuovo raccordo di via Libica e via Professor Giuseppe Salvo e ammodernamento delle intersezioni principali dell’area di intervento.