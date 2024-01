Niente extra-costi per trasporto rifiuti, il sindaco di Trapani: “Fatto grave, ripercussioni”

“Dopo oltre un anno di tavoli tecnici, confronti e rassicurazioni, apprendiamo con non poco sconcerto la notizia dell’annullamento da parte della Regione Siciliana – Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, del decreto che assegnava ai comuni dell’isola ben 45 milioni di euro per gli extra-costi del settore rifiuti“. Si tratta di un atto grave ed assolutamente imprevisto – come dichiarano il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore all’ecologia Emanuele Barbara – poiché era già stato previsto addirittura il riparto delle somme al fine di alleviare le molteplici sofferenze giornaliere degli uffici, costretti a fare i salti mortali per far quadrare i conti.

“Sottoscriviamo pertanto la richiesta avanzata del presidente e dal segretario di ANCI Sicilia Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano circa un nuovo ed imprescindibile intervento da parte della Regione Siciliana che eviti gravi ripercussioni sui comuni, diversamente costretti a rivedere la TARI 2024. Auspichiamo – concludono sindaco ed assessore – che giungano in tempi brevissimi le risposte attese, poiché i costi del settore rifiuti sono sempre più alti e non possono essere sostenuti unicamente dai comuni, già alle prese con decine di altre emergenze”. Con queste parole, il sindaco Tranchida e l’assessore Barbara hanno commentato la notizia relativa all’annullamento del decreto regionale che assegnava risorse per gli extra-costi sostenuti dai settori rifiuti dei comuni siciliani.