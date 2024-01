Marsala: a San Matteo incontro con Giorgia Butera sulla ‘questione educativa’

Stasera, martedì 30 gennaio, alle ore 19, si terrà un importante incontro sulla questione educativa a alla Parrocchia di San Matteo a Marsala. Il momento è particolarmente rivolto ai genitori dei bambini e ragazzi del catechismo ma è ovviamente aperto a tutti i genitori. L’incontro sarà tenuto dalla sociologa Giorgia Butera: dal 2000 è Difensore dei Diritti Umani. Dal 2014 è Presidente della Comunità Internazionale “Sono Bambina, Non Una Sposa”. Dal 2015 è Presidente METE (Multiculturalism, Earth, Territory, Education).

Dal 2015 interviene nelle varie sessioni al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (Ginevra). Dal 2021 è Direttore Generale dell’Osservatorio Nazionale contro il Sexting, il Revenge Porn ed i Crimini Digitali. L’incontro sarà occasione per riflettere sulle problematiche attuali che i ragazzi potrebbero ritrovarsi a vivere e su come affrontarle come genitori. L’incontro è promosso da Don Alessandro Palermo.