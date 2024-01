Si parla di Autismo in un corso a Marsala per professionisti del settore e insegnanti

È rivolto ad insegnanti, assistenti alla comunicazione, professionisti della riabilitazione, medici e genitori dei bambini con disturbo dello spettro autistico, ma anche a tutti coloro che volessero informarsi sul tema, l’incontro formativo gratuito su “Autismo, trattamento comprensivo e nuove linee guida“, organizzato da ComunicAzione – Studio clinico riabilitativo multidisciplinare di Marsala nella giornata di sabato 24 febbraio 2024.

“Riteniamo fondamentale – spiega il Dottor Nazareno Farruggio, terapista della neuro e psicomotricità e assistente analista del comportamento – dare il nostro contributo alla costruzione attiva di una cultura sulle terapie riabilitative, affinché venga facilmente individuato chi esercita terapie a cui non è abilitato, ma soprattutto perché pensiamo fermamente che creare competenze nei contesti comunicativi abitati dai nostri bambini possa creare un vantaggio inestimabile per gli stessi”.

“Il nostro approccio abilitativo alle patologie del neurosviluppo – aggiunge la Dottoressa Daniela Medusa, psicoterapeuta e analista del comportamento – è multidisciplinare e integrato, coinvolge diversi professionisti (sono dieci i professionisti con diverse competenze che compongono il gruppo di lavoro dello studio, ndr) che operano in sinergia sul sistema di cura- bambino, famiglia, scuola e contesti naturali”.

Il corso viene proposto contestualmente all’uscita delle nuove linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità. “Parleremo di autismo- conclude la Dottoressa Mariella Monteleone, logopedista magistrale, che interverrà sulla comunicazione aumentativa- dalla diagnosi ai vari tipi di trattamento, con particolare attenzione all’Analisi Comportamentale Applicata (ABA), e tenendo bene in mente l’idea che ogni percorso di cura debba essere comprensivo e personalizzato”.

Le iscrizioni al corso sono già aperte, è possibile registrarsi a questo link: https://forms.gle/ZWguVzBoCJFwi8Zw5La sede del corso verrà comunicata in un secondo momento e direttamente agli iscritti al corso.