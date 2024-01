Marsala, cancellata la scritta fascista dal muro del PD. Il Circolo: “Solidarietà da tanti, ma non dal sindaco”

La scritta nazifascista sul muro della sede del circolo del PD di Marsala in via Frisella è stata cancellata, ma a farlo non è stato qualcuno incaricato dal comune, ma lo stesso Circolo. Ecco il testo della nota diffusa dal Pd marsalese

“Ringraziamo il compagno Fabrizio che, armato di buona volontà si è speso per cancellare quell’obbrobrio – scrive la segreteria del Circolo -. Ringraziamo, tutti i partiti, i movimenti politici, le associazioni che hanno scritto un pensiero per ricordare quel periodo buio del nostro paese riconosciuto come nazifascismo, pagine di storia che hanno riempito i treni, i campi e le piazze di morti.

Ci aspettavamo un segno da parte del sindaco Grillo, un breve comunicato – in fondo ne fa tanti – per dimostrare da che parte stare di fronte a chi esalta la X mas, e le scritte che inneggiano al nazifascismo; una nota di solidarietà. Invece niente!“.

“In tempi passati, scritte del genere venivano cancellate dall’amministrazione comunale in tempi celeri. Oggi più che mai è necessario intervenire tempestivamente e rimanere vigili, proprio perché i rigurgiti fascisti sono sempre all’ordine del giorno.

Viviamo in una Repubblica nata dalla Resistenza di uomini e donne che hanno dato la vita per renderci liberi e poter vivere in un paese democratico che ci tutela nei diritti. La scritta è stata cancellata – conclude la nota – più difficile sarà cancellare l’ignoranza di alcuni che imbrattano muri con queste scritte”.