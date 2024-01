Nonnina marsalese compie 102 anni: auguri a Mattia Angi

Nonna “Nicuzza”, come è chiamata dai parenti, al secolo Mattia Angi, il primo gennaio scorso ha compiuto 102 anni. Ancora perfettamente lucida ha ricevuto la visita del Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sturiano e dell’Assessore Salvatore Agate a nome dell’Amministrazione Grillo che si sono congratulati con lei per il traguardo raggiunto riservato a pochi eletti. La donna, a sua volta, ha ringraziato per le rose e il gagliardetto della Città che i due rappresentanti istituzionali del Comune le hanno regalato.

Vedova di Francesco Rubino, assieme al marito aveva prima trascorso circa dieci anni in Svizzera per lavoro, per poi tornare a Marsala e gestire un negozio di alimentari in contrada Paolini. Due figli, Rosa e Antonino (purtroppo, deceduto a soli 20 anni), tre nipoti e cinque pronipoti sono i suoi più cari affetti.