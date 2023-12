A gennaio un seminario di recitazione curato dall’attrice marsalese Claudia Gusmano

Un nuovo appuntamento, a Marsala, per approfondire o perfezionare le tecniche teatrali e aumentare la consapevolezza sulla propria formazione artistica. Si terrà il 3, 4 e 5 gennaio 2024 e sarà curato, ancora una volta dall’attrice Claudia Gusmano, con un lavoro incentrato sullo studio di monologhi e dialoghi tratti da film e spettacoli teatrali.

Claudia Gusmano, che già nei mesi scorsi ha tenuto in città altri seminari sulla recitazione, ha recentemente ricevuto un nuovo riconoscimento, internazionale, per “Primadonna”, il film di Marta Savina in cui interpreta Lia Crimi, donna forte e coraggiosa che rifiuta un matrimonio riparatore nella Sicilia degli anni Sessanta, ossia il Premio Pubblico del Festival de Villerupt e una “Menzione speciale dalla Giuria della critica” per l’interpretazione. Un precedente premio per la miglior interpretazione femminile lo aveva ricevuto nell’ambito della 15ª edizione della rassegna “Bimbi belli – Esordi nel cinema italiano” di Nanni Moretti.

Chiunque volesse aderire al progetto può chiamare per informazioni e iscrizioni al 349 1318406, dal momento che è stato deciso di creare un gruppo a numero chiuso per cui è necessaria la prenotazione. La scadenza per le iscrizioni è il 30 dicembre.