Il PD di Marsala raccoglie generi alimentari per la Mensa “La Pira”

Martedì 19 dicembre il circolo del Partito Democratico di Marsala e il neo gruppo dei Giovani Democratici hanno organizzato una raccolta di generi alimentari, invitando iscritti e simpatizzanti a partecipare. Quest’anno i beni raccolti verranno donati ad un’associazione marsalese che offre costantemente il proprio sostegno ad alcune famiglie indigenti, la mensa fraterna “Giorgio La Pira” di Marsala.

“Siamo consapevoli che in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, in cui la disoccupazione aumenta e la crisi sta coinvolgendo sempre più settori, servono misure di welfare più importanti, il terzo settore, da solo, senza il supporto strutturato da parte dello Stato non può farcela, nonostante gli aiuti che arrivano con generosità dalla cittadinanza – affermano i dem -. La raccolta alimentare per il circolo, come per molte altre associazioni, rappresenta un piccolo gesto di cura e attenzione verso chi é più bisognoso e non sempre può vivere le festività con serenità”.