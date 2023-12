Si rafforza l’Inter Club di Petrosino: 150 gli iscritti

Nato nell’estate del 2017 da un’idea di un gruppo di giovani e meno giovani petrosileni interisti – così cita la pagina ufficiale Facebook che vanta più di 2.000 followers – l’Inter Club Petrosino ritorna più forte dopo lo stop causato dal periodo Covid senza poter avere una sede dove assistere tutti insieme alle partite Oggi è stato fatto un rimpasto del direttivo e l’Inter Club conta quasi 150 soci tra senior e junior e altresì un’ottima quota femminile di tifose.

Il Club è attivissimo nelle trasferte a San Siro e in tutta Italia per vedere le partite della propria squadra del cuore. “Invitiamo tutti gli interisti a seguirci ed eventualmente contattarci sui social qualora volessero far parte di questa grande famiglia – affermano i soci -. Con l’occasione auguriamo a tutti buone feste nerazzurre”.