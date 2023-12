Assunzione figlia del dirigente, PSI: “Il sindaco di Marsala si assuma responsabilità”

“La segreteria del Partito Socialista Italiano di Marsala esprime sgomento per l’ennesima goliardica e per nulla rassicurante sortita del sindaco della città di Marsala Massimo Grillo”. Sono queste le parole del segretario comunale del PSI, Antonio Consentino, in merito al concorso bandito nel 2018 dal Comune di Marsala per l’assunzione dell’équipe multidisciplinare e che ha visto tra i vincitori la figlia del presidente della commissione esaminatrice.

“Il sindaco Grillo ha fatto sapere che se c’è qualcuno cui chiedere conto è l’ex sindaco Alberto Di Girolamo – afferma l’esponente socialista -. Ma Grillo non poteva non sapere che fra i dipendenti precari stabilizzati durante la sua sindacatura vi era anche Francesca Fiocca, figlia del presidente della commissione esaminatrice Nicola. La stabilizzazione dei dipendenti comunali è stata effettuata dal sindaco e dalla sua Giunta. Ora, nonostante Grillo, come da lui stesso affermato, era venuto a conoscenza dell’assunzione illegittima della Fiocca grazie alle risultanze dell’indagine della Commissione consiliare trasparenza, anziché rivolgersi, inutilmente, al Segretario comunale, avrebbe potuto e dovuto non stabilizzare la dipendente, dato che anche in tale ambito ogni direttiva viene impartita dall’amministrazione comunale”.

Secondo il PSI “… Grillo aveva gli strumenti necessari per mettere fine all’illegittimità della quale era ed è inficiato il concorso per soli titoli del 2018 espletato dal Comune di Marsala, ed ha omesso di adottarli. Sarebbe gradito che il sindaco iniziasse ad assumersi le proprie responsabilità di primo cittadino. Ricordiamo la vicenda del murales di Fabio Ingrassia in memoria di Marisa Leo”.