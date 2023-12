Italia Nostra: “La Provincia di Trapani non soddisfa i 28 criteri per depositare rifiuti nucleari”

Italia Nostra non condivide l’individuazione dei Comuni di Trapani e di Calatafimi-Segesta come sedi idonee per il deposito dei rifiuti nucleari e pertanto sostiene la protesta dei sindaci che hanno espresso le loro fondate preoccupazioni.

Il Presidente Antonio Pellegrino afferma: “A nostro giudizio i territori della provincia di Trapani non soddisfano, per varie ragioni, i 28 criteri di localizzazione delle aree idonee e quindi non dovrebbero essere incluse nell’elenco del Ministero dell’Ambiente contenuto nella “Carta Nazionale delle Aree Idonee”.

“Vogliamo sottolineare che la principale ricchezza del nostro territorio è il paesaggio nei suoi diversi aspetti ambientali, agricoli, storici, archeologici e culturali; da esso, attraverso il turismo, traiamo la nostra principale risorsa economica. Per questa ragione non possiamo accettare l’ipotesi di costruire un deposito di rifiuti nucleari che danneggerebbe la morfologia dei luoghi e soprattutto l’immagine del nostro paesaggio – specifica -. Auspichiamo che la Regione Sicilia intervenga sul governo nazionale per cancellare le aree siciliane dall’elenco sedi idonee allo stoccaggio di scorie nucleari”.