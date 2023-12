Completati i lavori, torna attivo il Centro Polivalente di Petrosino

“Il Centro Polivalente di Petrosino torna a essere un punto di riferimento per la nostra comunità, un luogo in cui poter svolgere attività sociali, culturali e ludiche – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Pipitone. – I lavori realizzati non solo contribuiranno a ridurre i costi energetici del Centro Polivalente, ma rappresentano anche un importante passo verso la sostenibilità e l’efficienza energetica. Siamo orgogliosi di poter offrire ai cittadini uno spazio rinnovato, che garantisce efficienza ed un impatto ambientale ridotto. Continueremo a lavorare per fornire servizi di qualità alla nostra comunità, sempre con lo scopo di rendere il nostro territorio un posto migliore in cui vivere”.

I lavori si sono articolati in due fasi. Con un primo intervento è stata sostituita la copertura. Il deterioramento e i danneggiamenti alla struttura del tetto erano la principale causa di infiltrazioni d’acqua e conseguente ammaloramento dell’immobile. In una seconda fase è stato invece predisposto un intervento di efficientamento energetico. L’installazione di pompe di calore rappresenta una scelta ecologica e sostenibile, che consentirà una migliore gestione del riscaldamento e del raffreddamento degli ambienti.

L’utilizzo del solare termico permetterà di sfruttare al massimo l’energia proveniente dal sole, riducendo al contempo i consumi e promuovendo un approccio più responsabile verso l’ambiente. Inoltre, l’impianto fotovoltaico fornirà energia rinnovabile e pulita, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale dell’intera struttura. I lavori sono stati realizzati grazie al co-finanziamento della Regione Siciliana.