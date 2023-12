Marsala, in consiglio affrontati i soliti svariati argomenti

Presenti 16 consiglieri, la seduta di ieri del Consiglio comunale di Marsala è stata aperta dal presidente Enzo Sturiano con il ricordo in Aula della scomparsa del dipendente comunale (operatore Formula Ambiente) Riccardo Masselli.

Subito dopo via alle immancabili comunicazioni da parte dei consiglieri sugli argomenti più disparati.

Sono intervenuti Mario Rodriquez, Pino Carnese, Nicola Fici, Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Flavio Coppola, Vito Milazzo, Massimo Fernandez, Rosanna Genna, Gaspare Di Girolamo, e sugli argomenti sollevati si è aperto un dibattito politico.

Presenti la vicesindaco Valentina Piraino e l’assessore Salvatore Agate. inevitabilmente tra le tematiche toccate, pista ciclabile, decoro urbano, programma natalizio e luminarie, siti culturali chiusi, bilancio di previsione e mutui, dissesto fognario in via Calogero Isgrò, restauro Teatro comunale, pericolosità marciapiedi via Mazzini, canile municipale.

Successivamente, si è passati alla trattazione dell “Atto di indirizzo per il sostegno pubblico alle attività culturali” su cui ha relazionato il consigliere Nicola Fici e che ha ricevuto l’unanime approvazione dell’Assemblea Civica.

Poi si è passati alla trattazione di due debiti fuori bilancio, entrambi illustrati dal presidente della competente Commissione consiliare Pino Ferrantelli: l’Aula ha approvato all’unanimità.

Conclusi i lavori, il presidente Enzo Sturiano ha aggiornato la seduta a mercoledì prossimo, 20 dicembre, alle ore 16:30.