Marsala: l’Aula approva gli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri

La seduta di Consiglio comunale di ieri pomeriggio, presieduta dapprima da Gaspare Di Girolamo e successivamente da Enzo Sturiano, ha iniziato i lavori – dopo che nel primo appello non vi era stato raggiunto il numero legale – con il ricordo dell’Avvocato Giuseppe Milazzo scomparso dopo una lunga malattia.

A tracciarne il profilo e l’azione sono stati, oltre allo stesso Sturiano, Mario Rodriquez e Flavio Coppola che ne hanno ricordato il suo percorso di consigliere comunale e la sua incisiva azione a Sala delle Lapidi. L’Aula è entrata nel vivo con l’esame delle delibere a cominciare da quella riguardante un permesso in deroga per la realizzazione di un edificio per la collocazione di strumentazione tecnica da parte della Snam, ditta a partecipazione statale.

Dopo un breve dibattito, nel quale sono intervenuti l’assessore Giacomo Tumbarello e i consiglieri Orlando e Di Girolamo, la delibera è stata approvata con voto unanime dai 13 consiglieri presenti in aula. Sì (14 voti su 14) anche per la delibera riguardante l’adeguamento degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali che è stata prelevata, approvata e resa immediatamente esecutiva. Accantonato invece l’atto amministrativo sul sostegno pubblico alle attività culturali poiché mancava il consigliere primo firmatario del relativo OdG. Spazio anche al dibattito sulle dimissioni della presidente della Commissione “Pari opportunità” Giuliana Zerilli, che aveva ricevuto la maggioranza dei voti contrari. In tal senso sono intervenuti i consiglieri Elia Martinico, Pino Ferrantelli, Mario Rodriquez, Flavio Coppola, Vito Milazzo e la vice sindaca Valentina Piraino, quest’ultima si è già esposta in tal senso per la libertà di voto contrario.

Si è discusso infine degli allacciamenti alle rete fognaria e all’acquedotto da parte di chi non è in regola con il pagamento delle tasse. Ferrantelli sul punto ha chiesto l’abolizione di questa norma regolamentare e il conferimento di benemerenze per Pietro Romano Alagna e Sebastiano Tusa che hanno dato lustro al territorio lilybetano. Il Consiglio tornerà in aula già domani alle ore 17.