Alla “Nosengo” di Petrosino si affronta il tema della disabilità

Giornata internazionale delle persone con disabilità: grande partecipazione al seminario organizzato, nella giornata di lunedì 4 dicembre, dall’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino Scuola, Polo per l’Inclusione della provincia di Trapani in collaborazione con la Rete di Scopo “Insieme per aiutarli”.

Durante l’incontro, moderato dalla docente referente d’Istituto per l’inclusione, Isabella Marino, sono intervenuti per i saluti il dirigente scolastico Domenico Pocorobba, Rocco Giacalone neuropsichiatra N.P.I. di Marsala dell’Asp di Trapani e Teresa Ziino, direttore sanitario del Consorzio Siciliano di Riabilitazione A.I.A.S. di Marsala.

Interessanti i contributi dei relatori Antonella D’Amico, psicologa e associata di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Palermo e Giuseppe Inglese, dirigente tecnico USR Lazio ed ex dirigente della scuola. Inclusione fattiva, meta-emozioni, intelligenza emotiva, solidarietà, diritti, relazioni, condivisione, collaborazione, rete, consapevolezza, impegno, rispetto, flessibilità, scambio, comunità sociale, territori educanti, le parole chiave di questo evento.

Valorizzare le differenze, guardare all’altro come “persona”, accogliere le sue emozioni, il suo sentire, decifrare i suoi bisogni creare ambienti stimolanti e sicuri che aiutano gli alunni a migliorare la loro qualità di vita e il loro benessere personale e sociale è quanto appreso nel corso di questo seminario. “La diversità pone alla scuola una grande sfida che deve essere fronteggiata con adeguate strategie didattiche inclusive, a carico di tutta la comunità educante, che non rispondano solo alle esigenze degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o svantaggio socio-culturale ma che innalzino anche la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni”, afferma il dirigente Giuseppe Inglese.

Interessanti gli spunti di riflessione scaturiti dalla proiezione di video documentanti le buone pratiche inclusive sperimentate dalle diverse scuole della Provincia di Trapani.