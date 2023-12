Trapani, una domenica dedicata ai cuccioli

Una domenica dedicata ai cuccioli a quattro zampe in cerca di casa: questa è l’iniziativa della associazione L’Arca di Johnny e Osvaldo che, in collaborazione con il Comune di Trapani, ha organizzato per domenica 3 dicembre una intera giornata presso la Casina delle Palme.

Sarà l’occasione per conoscere gli animali che possono essere adottati ma non solo. È previsto intrattenimento per i più piccoli con animazione, un piccolo villaggio di Babbo Natale, una area degustativa con dolci e musica live con l’esibizione della “Improbend”.

“Aderiamo con grande gioia all’iniziativa organizzata da L’Arca di Johnny e Osvaldo, associazione che supporta l’Amministrazione nella cura ed assistenza dei cani ricoverati presso l’ambulatorio veterinario comunale di via Tunisi – afferma l’assessore alla Tutela Animali Andrea Vassallo – . Durante questi anni, l’impegno di questa Amministrazione Comunale verso le problematiche del randagismo è stato ben visibile attraverso le adozioni di centinaia di cani recuperati sul territorio ed affidati, poi, a famiglie amorevoli. Per questi risultati raggiunti, ringraziamo tutte le volontarie de “L’Arca” che si prendono cura giornalmente dei nostri amici a quattro zampe. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.