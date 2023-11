Olio solidale per la mensa di Trapani dagli olivi del centro “Nino Via”

Sono stati consegnati circa 40 litri di olio presso la mensa sociale comunale di corso Piersanti Mattarella, a Trapani, gestita dall’ente ecclesiastico Santissima Trinità. L’olio è stato ottenuto dalla raccolta delle olive presenti dentro il centro Nino Via, un luogo dedicato ai servizi sociali e intitolato al giovane scomparso nel 2007.

L’assessore Virzì ha ringraziato le associazioni coinvolte nella raccolta delle olive, in particolare il Comitato di Quartiere San Alberto, l’associazione Voglia di Vivere e l’associazione Solidalia, e i ragazzi che hanno partecipato. Ha inoltre espresso la sua gratitudine al frantoio Di Giovanni che ha lavorato le olive gratuitamente.

“Quest’azione è stata realizzata per supportare coloro che lavorano per fornire assistenza ai bisognosi della nostra città attraverso la mensa sociale – ha dichiarato Virzì -. È importante sottolineare la collaborazione che si è creata con queste associazioni e, soprattutto, l’impegno dei genitori di Nino, che sono sempre presenti in ogni azione svolta in questo luogo”.

Il centro Nino Via si trova in un quartiere che vive situazioni di disagio, e che la scelta di ubicare gli uffici comunali dei Servizi sociali proprio in questa area è un messaggio significativo per la comunità. “Questi piccoli gesti, come la raccolta delle olive, sono importanti perché il frutto di tali iniziative può essere un segno significativo per la comunità”, ha concluso l’assessore ai Servizi sociali.