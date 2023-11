Violenza contro le donne, incontro al Liceo Ruggieri di Marsala

Da Teresa Spanò a Giulia Cecchettin. La lettura da parte degli studenti del lungo elenco dei femminicidi consumatisi in Italia nel 2023 ha dato il via, ieri mattina, all’iniziativa organizzata dal Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Gli studenti delle quarte classi e della 5 D hanno partecipato all’incontro con cinque autorevoli relatori, che hanno portato la propria testimonianza di impegno professionale nel contrasto alla violenza di genere.

In apertura, la giudice del Tribunale di Marsala, Francesca Maniscalchi, ha tracciato un interessante excursus storico sull’evoluzione della legislazione italiana in materia, da Franca Viola fino alla recente approvazione del “codice rosso”. A seguire, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Marsala Guido Rosadoni e la marescialla Diana Domingo si sono soffermati sul delicato compito dell’Arma di Carabinieri in termini di ascolto e pronto intervento nel caso di segnalazioni e denunce di violenze. Poi il maresciallo Giacomo Davide Bertolino, in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Marsala, ha illustrato alcuni dati aggiornati sul fenomeno, parlando anche di alcuni aspetti del suo lavoro. Infine, la psicologa Silvia Scuderi, referente del coordinamento di psicologia giuridica presso l’Asp di Trapani, ha offerto una diversa prospettiva di lettura del fenomeno, condividendo con i ragazzi il racconto di alcuni casi con cui si è misurata nella sua professione. A seguire, i relatori hanno risposto alle domande degli alunni, che hanno seguito con attenzione e partecipazione l’incontro.

L’iniziativa si è conclusa con la consegna di una targa allo studente Danao Russo, che la scorsa estate si è reso protagonista di un prezioso intervento, interrompendo l’aggressione di un uomo nei confronti di una donna, nel centro storico di Marsala.

Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata contro la violenza sulle, lunedì 27 novembre il Liceo “Ruggieri” ospiterà l’attrice e regista marsalese Luana Rondinelli, che presenterà agli studenti il libro “Fimmine. Disamina teatrale dell’essere donna”.