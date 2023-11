Spazi civici di comunità, progetto sportivo a Petrosino

Questa mattina alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Petrosino, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Spazi Civici di Comunità”. Il progetto è rivolto ai giovani dai 14 ai 34 anni e prevede attività diverse attività sportive: calcio, pallavolo, hockey, danza sportiva e attività collaterali per il tramite di vari laboratori creativi denominati playart, che si svolgeranno a Petrosino e a Mazara.

L’obiettivo è guidare i giovani nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco. L’iniziativa è promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA. L’iniziativa vede coinvolte diverse associazioni sportive a Mazara e a Petrosino e ospiterà, nei prossimi due anni, attività gratuite negli spazi dello Stadio comunale.