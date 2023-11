Marsala: la voragine si allarga, cresce la preoccupazione per la strada dei lidi

Continua a peggiorare la situazione dell’asfalto sulla SP84, all’altezza della curva del Fortino. Com’è noto, alcune settimane fa, l’amministrazione comunale ha disposto il divieto di transito lungo un tratto della litoranea che conduce alla zona dei lidi, a causa di un principio di smottamento del manto stradale, dovuto all’erosione costiera e (probabilmente) anche ai lavori per la rete fognaria, non effettuati a regola d’arte. Di giorno in giorno, l’asfalto ha cominciato a cedere finchè non si è creata una vera e propria voragine. Contestualmente, si sono create delle infiltrazioni laterali che hanno portato alghe e mare ad incrementare il processo di erosione in atto. Per rimettere in sicurezza la carreggiata i deputati regionali Stefano Pellegrino e Nicola Catania hanno presentato un emendamento per far arrivare 180 mila euro dalla Regione. La sensazione, tuttavia, è che le mareggiate invernali potrebbero rendere molto più complesso l’intervento.