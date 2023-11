Maltempo in Sicilia: arriva l’allerta arancione in gran parte dell’isola

La perturbazione iniziata questa settimana è destinata a proseguire anche nella giornata di domani, giovedì 23 novembre. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino aggiornato che prevede l’allerta arancione sulla Sicilia nord occidentale, tirrenica e ionica, mentre nelle zone interne e sul versante meridionale dell’isola sarà gialla. In particolare, le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. In generale calo le temperature, soprattutto nei valori minimi, mentre i venti soffieranno forti a burrasca dai quadranti orientali. Agitati il Tirreno occidentale, lo Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio; generalmente mossi i restanti bacini, con moto ondoso in progressivo calo nel corso della giornata.