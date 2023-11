Polemica verde pubblico tra Comune di Trapani e Erythros: “C’è un imponente piano di potature”

Stupore e delusione da parte dell’Amministrazione comunale di Trapani nell’apprendere del contenuto del comunicato stampa del direttivo dell’Associazione Erythros.

“Ancora una volta non perde occasione per polemizzare e denigrare esprimendo giudizi che non tengono conto della realtà delle cose. Nella nota diffusa a mezzo stampa, si sottolinea come non vi sia ‘possibilità di dialogo con questa amministrazione‘ – scrivono dal Comune -. Invero, questo è intanto assolutamente falso poiché, sia telefonicamente che mediante apposite riunioni nei vari uffici comunali, l’assessore al verde pubblico ed il dirigente competente hanno più volte dialogato con i componenti di Erythros e non solo“.

Entrando nel merito, l’Amministrazione comunale sostiene che già dallo scorso mese di settembre ed ininterrottamente sino alla data odierna, si sta portando avanti un imponente piano di potature su tutto il territorio comunale che si attesta oggi al 50% di realizzazione.

“Siamo intervenuti in quasi tutte le scuole di Trapani, abbiamo potato tutte le eritrine di viale Duca d’Aosta e di piazza Vittorio Veneto, siamo intervenuti al pattinodromo per ripristinare la piena sicurezza degli atleti in pista ed ancora nei quartieri popolari come il Rione Sant’Alberto e la zona di via San Bernardino – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Barbara -. Lo abbiamo fatto tenendo conto intanto della sicurezza delle famiglie che passeggiano nei viali, degli studenti che si trovano ad affollare i giardini scolastici e dei pedoni che, a vario titolo, temevano di poter incappare in pericoli derivanti dalle enormi chiome di alcuni alberi, causa anche condizioni meteo avverse. Potenzieremo gli interventi necessari e continueremo a privilegiare la sicurezza dei cittadini, con buona pace del filosofico radicalismo di alcuni esponenti di Erythros, potando anche in maniera poderosa ove necessario”.

Poi sindaco e assessore continua: “La ditta che si sta occupando delle operazioni, ci assicurano dai competenti uffici tecnici, è assolutamente qualificata e sta intervenendo con cognizione di causa in base alle criticità diverse riscontrate. Peraltro – concludono il Sindaco e l’Assessore – siamo in procinto di mettere in campo il progetto “Trapani Green” dal valore di quasi 500 mila euro che nella corrente fase esecutiva valuteremo con le Associazioni che intendono collaborare con l’amministrazione ed a servizio dell’interesse cittadino. Nei prossimi giorni, insieme alle scuole, daremo ulteriori messaggi e segnali per l’investimento culturale oltre che arboreo in città”.