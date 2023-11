Traffico di droga in Liguria, un arrestato è marsalese. Aveva terreni nel trapanese

Nel traffico di rilevanti quantitativi di droga messo a segno da bande criminali che si impongono sulle piazze di spaccio anche utilizzando metodi propri delle associazione mafiose tra la Liguria, la Calabria e la Sicilia, è stato arrestato anche un 33enne marsalese.

Fra i tanti giovani coinvolti nell’operazione ‘Ares 2021’ messa a segno dalla Guardia di Finanza di Imperia e dal servizio centrale di investigazione sulla criminalità anche il marsalese residente in Liguria dove lavorava come coltivatore diretto. In realtà, secondo l’accusa, era uno dei pusher che operavano con stabilità nell’organizzazione.

A capo delle bande c’era la famiglia della ‘ndrangheta calabrese De Marte – Gioffrè radicatasi nella zona di Diano Marina e operativa nell’acquisto, coltivazione, trasporto, rivendita e cessioni di cocaina, hashish e marijuana. Sono state 26 le persone arrestate (di cui 23 in carcere e tre ai domiciliari) fra le quali un cubano, due equadoregni, quattro albanesi; 17 sono accusati di essere componenti dell’associazione per delinquere della ‘ndrangheta calabrese.

Nei confronti dei 18 indagati, tra cui anche il marsalese, è stato, altresì, disposto un sequestro preventivo per equivalente per l’importo complessivo di 866.400 euro, provento dell’attività illecita dell’associazione criminale. Sequestrati anche piccoli appezzamenti di terreno a Trapani, Marsala e Misiliscemi, di proprietà in parte del giovane, 128 rapporti bancari, 18 autoveicoli, 12 motocicli, 6 immobili e altri 36 terreni.