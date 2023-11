Borgo Misilla, progetto ambizioso dei residenti

È un progetto molto ambizioso quello che stanno portando avanti alcuni abitanti di Contrada Misilla. La contrada in questione è un piccolo centro abitato nella zona nord di Marsala, in verità suddiviso in tante contrade le cui abitazioni, nella logica delle cose, formano un borgo dove con la denominazione “misiddrari” si riconoscono tutti gli abitanti.

Partendo dal presupposto che non ci sono più le relazioni sociali che caratterizzavano, fino a qualche anno fa, la vita di tutte le contrade e di tutti gli agglomerati urbani, mancano i centri di aggregazione; in più i giovani, un po’ per il calo demografico, un po’ perché chiusi nelle loro camerette dove hanno l’illusione di intrattenere relazioni sui social, non hanno più rapporti interpersonali diretti.

L’idea di una persona sta trasformando una goccia in un fiume: l’entusiasmo sta coinvolgendo sempre più persone che hanno un unico obiettivo, più che una scommessa si tratta di un desiderio. Si è fatto un programma a breve, medio e lungo termine per far rinascere e rivivere il borgo, tra le tante iniziative quella più cara è indiscutibilmente la realizzazione di un logo, un simbolo che identifichi tutti gli abitanti.

Lo stesso non è stato fatto a caso, dopo una ricostruzione storica si è risaliti a questa immagine che discende dalle famiglie nobili che abitavano nel borgo, Nuccio e Damiani. L’auspicio è che questo progetto possa essere d’esempio per le altre contrade; così facendo tutta la città potrà subire un cambiamento positivo, necessario per incrementare il turismo e far sì che aumentino anche le prospettive di lavoro dei nostri giovani.

Vito Genna