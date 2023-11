Petrosino vince la sua battaglia, il Cup funziona da lunedì a venerdì

Nei giorni scorsi il sindaco di Petrosino aveva manifestato preoccupazione per l’apertura al pubblico del CUP del Poliambulatorio di Petrosino in una sola giornata. Giacomo Anastasi si era ripromesso di avviare un dialogo con l’Azienda sanitaria provinciale.

Proprio ieri l’Asp ha reso noto agli utenti che da lunedì 13 novembre il Centro Unico di Prenotazione sarà aperto tutta la settimana lavorativa ai seguenti orari di apertura: il lunedì ore 8.30/12,30; il martedì ore 8.3/12.30 e 15/17; il mercoledì 8.30/12.30; il giovedì 8.30/12.30 e 15/17 ed infine il venerdì ore 8.30/12.30.

“Sono soddisfatto della decisione dell’Asp di Trapani – dichiara il sindaco Anastasi -. I cittadini di Petrosino e di diverse contrade marsalesi potranno continuare a recarsi al poliambulatorio di Petrosino per le prenotazioni tutti i giorni. La chiusura del CUP avrebbe comportato un gravissimo disagio alla cittadinanza ed essere riusciti tempestivamente a scongiurarla è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio il commissario Spera per la sensibilità con cui ha ascoltato le mie richieste e per la celerità del suo intervento. Quando le istituzioni si parlano e si confrontano ne guadagnano i cittadini”.

Al Cup dell’azienda sanitaria dislocata nel territorio petrosileno infatti, si servivano molte contrade sud di Marsala, smaltendo così le lunghe file nella struttura dell’ex Inam di Piazza Francesco Pizzo. Nel CUP petrosileno sarà possibile effettuare le prenotazioni delle prestazioni sanitarie anche per mail: prenotazionimazara@asptrapani.it, allegando la ricetta del medico curante, copia del codice fiscale, recapito telefonico.

Entro le successive 48 ore verrà effettuata la prenotazione e verranno inviati all’indirizzo mail dell’utente il promemoria della prenotazione e, se non esente, anche il promemoria per il pagamento del ticket che potrà essere effettuato tramite banca o lottomatiche abilitate. Inoltre è possibile prenotare anche tramite il servizio “Cup online” sul sito aziendale: www.asptrapani.it. L’utente in possesso della ricetta bianca rilasciata dal medico potrà prenotare e pagare autonomamente la prestazione specialistica e gli esami di laboratorio.