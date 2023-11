A Marsala e Petrosino la Giornata della Colletta Alimentare. Ecco dove

Ritorna la 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa da Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà. Sabato 18 novembre la Sicilia sarà protagonista di questa raccolta che mette insieme cuore e disponibilità verso chi ha serie difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena già a metà del mese.

In Sicilia saranno oltre 10.000 i volontari con la pettorina arancione che accoglieranno i clienti dei supermercati coinvolti, invitandoli a donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti a quasi 730 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare.

A Marsala la Colletta Alimentare 2023 è stata presentata ieri presso le Cantine Martinez, alla presenza di Santo Giordano e di Rosalia Imburgia, rispettivamente Presidente e direttrice del Banco Alimentare di Sicilia Occidentale. L’evento vede la collaborazione dell’Aeronautica Militare del 37° Stormo di Birgi.

I volontari saranno presenti nei punti previsti in alcuni supermercati di Marsala e Petrosino: Conad contrada Pastorella, via Nazionale (Terrenove Bambina), via Mazara n. 160, via Salemi n. 187, via dello Sport, corso Gramsci, via Trapani/Contrada Bosco, contrada Paolini, Torre Lunga Puleo, Eurospin via Mazara (contrada Cozzaro), Amabilina/via Vita, Centesimo via Mazara n. 174, Paghi Poco via Tunisi (semaforo via Salemi), via del Fante, Sisa di via Favara (contrada Ciancio), via Dante Alighieri n. 84, via Mazzini, via Trapani/Contrada Bosco, Penny Market di via Salemi, via Trapani, Lidl di via Salemi n. 94, Ard Discount via Salemi n. 241 (contrada San Silvetro-semaforo Amabilina), via Dante Alighieri, via Trapani/contrada Ranna, via Messina e Orlando (Sappusi), Decò via Trapani, via Lipari, Coop via dei Mille, Piazza Marconi, Carrefour contrada Cuore di Gesù, contrada Ettore Infersa; a Petrosino Colletta Alimentare presso: Conad di Triglia Scaletta, via Pietro Nenni, Ard Discount in via Pio La Torre n. 120/A, Crai via P. La Torre n. 76.

Per partecipare come volontari alla #Colletta23 è possibile registrarsi al sito colletta23.bancoalimentare.it attraverso la sezione diventa volontario del sito www.colletta.bancoalimentare.it.

Sarà anche possibile donare la spesa online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it