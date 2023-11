Petrosino, attivato il compattatore mangiaplastica. I dettagli per l’uso

È stato attivato a Petrosino l’eco-compattatore “mangiaplastica”, acquistato con un finanziamento che il Comune ha ottenuto dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del “Programma sperimentale Mangiaplastica”.

La macchina “Mangiaplastica” per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET ai fini di ridurne il volume favorendone il riciclo è stata collocata in Piazza della Repubblica nei pressi del Parco della Pace.

La modalità di utilizzazione è semplice: strisciando la tessera sanitaria da passare, recante il codice fiscale dell’utente intestatario della bollettazione e seguendo le istruzioni del display, sarà possibile imbucare una per volta le bottiglie di plastica nell’apposito spazio, esclusivamente però quelle in plastica Pet, che sono riciclabili al 100%. Non dovranno essere schiacciate e vanno inserite senza togliere l’etichetta in quanto lo strumento ottico legge il codice a barre.

“La tutela dell’ambiente non è solo un dovere, ma una responsabilità che abbiamo nei confronti della nostra comunità – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Invito tutti i cittadini utilizzare la macchina mangiaplastica ed a incoraggiare amici e familiari a fare lo stesso. Questo ci permetterà di ridurre ulteriormente il volume di plastica che finisce nelle discariche e di promuovere ancora con più forza l’economia circolare. Il conferimento nella mangia plastica comporterà, inoltre, un diretto risparmio in bolletta per i cittadini.”