Minore migrante vuole farla finita, i poliziotti di Castellammare lo salvano

E’ salito sul tetto della comunità in cui alloggiava, sfondando con un pugno la porta e raggiungendo il terrazzo da una scala pericolante. Voleva buttarsi da lì. E’ accaduto a Castellammare del Golfo a un giovane migrante che, arrivato da piccolo in Italia e tornato in Tunisia, è stato abbandonato dai genitori subendo anche la perdita del fratellino in mare, dopo un attraversamento su un barcone.

Una vita di violenze e stenti già a 14 anni e poi il ritorno in Italia, in un centro di accoglienza per minori. E’ qui che voleva farla finita. Ma l’intervento provvidenziale dei poliziotti di Castellammare lo ha fatto desistere, salvandolo dal cornicione.

Il personale della struttura ha subito chiesto aiuto con il pronto intervento di vigili del fuoco, polizia municipale e polizia di Stato. Francesco Villano e Antonio Dato, i due poliziotti intervenuti, dopo avere parlato a distanza col giovane, lo hanno raggiunto tramite la scala fatiscente, percorrendo a loro volta la struttura pericolante e a parlare con lui. Uno dei due agenti lo ha tranquillizzato, parlando normalmente come fosse un amico. Il ragazzo si è fidato ed è sceso insieme a loro.

Una storia da cui si può imparare molto.