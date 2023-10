Trapani, microcar parcheggio con abbonamento mensile 5 euro al mese

Il Comune di Trapani, in collaborazione con l’ATM, ha lanciato una nuova iniziativa per incentivare la mobilità alternativa e sostenibile nel centro storico della città.

A partire dal prossimo mese di novembre 2023, i possessori di microcar potranno usufruire di un abbonamento mensile di soli 5 euro per parcheggiare al “Parcheggio Multipiano” situato in via Trento, ad angolo con via Ammiraglio Staiti. Da lì, potranno raggiungere le numerose scuole del centro storico con la navetta gratuita dell’ATM, che effettua corse ogni 15 minuti.

Le microcar, infatti, sono dei quadricicli leggeri e non possono sostare negli stalli riservati ai motocicli a due ruote. Per questo motivo, la Giunta guidata da Giacomo Tranchida su iniziativa dell’assessore Enzo Guaiana ha deliberato di riservare ai possessori di quadricicli leggeri 50 stalli di sosta all’interno del “Parcheggio Multipiano” con il rilascio di un abbonamento agevolato al costo di 5 euro mensili (agevolazione che sarà attiva nei mesi scolastici: dal 01 settembre al 31 maggio dalle ore 07.00 alle ore 20.00).



Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha dichiarato: “Offriamo ai nostri concittadini più piccoli ed alle loro famiglie una soluzione innovativa e conveniente per spostarsi nel centro storico, rispettando l’ambiente e il nostro territorio. Invitiamo tutti i possessori di microcar a aderire a questa iniziativa, che rappresenta un passo avanti verso una mobilità più intelligente e responsabile”. Il rilascio dell’abbonamento è demandato al personale di ATM Spa Trapani.

Oltre agli stalli riservati per le microcar, il Comune di Trapani ha ampliato i posti riservati a scooter, moto e motocicli. Sono, infatti, aumentati di ben 50 i nuovi posteggi in viale Regina Elena.