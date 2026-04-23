Castelvetrano: va in escandescenza dentro un locale perchè ubriaco, arrestato

Scene da panico da bar dentro un locale di Castevetrano. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 53enne del posto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I Militari dell’Arma erano intervenuti in un locale del Centro di Castelvetrano, dove l’uomo in evidente stato di ubriachezza era andato in escandescenza, invenendo nei confronti del titolare e ingiuriando gli avventori del locale, strattonando uno di essi che aveva cercato di calmarlo. I Carabinieri intervenuti cercavano di riportare l’uomo alla ragione, ma il 53enne tentava di sottrarsi al controllo, minacciando di morte l’equipaggio, tentando di divincolarsi e colpendo uno dei militari causandogli lievi lesioni, prima di essere bloccato e messo definitivamente in sicurezza. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, al 53enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Catelvetrano.