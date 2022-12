Castelvetrano: dopo 20 giorni muore in ospedale, cause da accertare

Era stato ricoverato in ospedale a Castelvetrano ma, nonostante le cure, è deceduto il giorno di Santo Stefano. E’ accaduto a Gianluca Maniscalco, sposato e padre di due bimbi che è stato portato al nosocomio cittadino per accertamenti, dopo un malore. Venti giorni fa Gianluca avrebbe accusato dei dolori allo stomaco ma dopo gli esami, gli hanno disposto una dialisi.

Nel frattempo, ricoverato in ospedale per tutto questo tempo, il giovane ha contratto pure il Covid che potrebbe averlo indebolito.

Non si conoscono ancora le cause, se malasanità o evento tragico e naturale, e per questo è stata disposta l’autopsia. I familiari si sono rivolti ad un legale per accertare i fatti.