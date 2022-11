Marsala: verso la nomina della Commissione Pari Opportunità. Ecco chi ne fa parte

L’Amministrazione comunale di Marsala, in occasione del 25 novembre, Giornata mondiale dell’eliminazione della violenza sulle donne, nomina la Commissione per le Pari Opportunità.

La tanto attesa, va detto, Commissione per le Pari Opportunità. Dopo due anni di attesa, raccogliendo – come abbiamo fatto – i malumori delle associazioni femminili del territorio, l’avviso per la costituzione della Commissione era stato pubblicato lo scorso giugno. Poi il nulla per mesi.

Come afferma l’assessora al ramo, Valentina Piraino: “E’ intenzione di questa Amministrazione aprire una fase nuova di informazione e formazione che contribuisca in maniera fattiva a superare il gap culturale che rende complicata nel nostro Paese la parità di genere”.

L’insediamento avverrà al Convento del Carmine ore 17.30. La Commissione è così composta: Rosanna Genna, Elia Martinico, Eleonora Milazzo, Vanessa Titone (consigliere comunali), Valentina Piraino (assessora), Adele Pipitone (Comitato P.O. Ordine Avvocati), Annalisa Amato (Magistratura), Anna Caliò (Ordine Medici), Francesca Parrinello, Roberta Anselmi, Donatella Sturiano (Centri Antiviolenza), Lucia Ttone (Cgil), Vita Pulizzi (Osservatorio sulla Dispersione scolastica), Giuliana Zerilli e Rosa Alba Mezzapelle (Ande e CIF).

Il provvedimento sarà successivamente integrato dai nominati degli altri rappresentanti di Enti, organismi, associazioni e sigle sindacali che non hanno ancora manifestato la propria candidatura, al fine di raggiungere il numero complessivo di 23 componenti.