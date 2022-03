Marsala: il Consiglio approva il nuovo regolamento della Commissione Pari Opportunità

Una mozione, un atto di indirizzo, un debito fuori bilancio e un regolamento. In poco più di due ore, il Consiglio comunale di Marsala ha esitato buona parte dei punti all’ordine del giorno, nel corso della seduta tenutasi ieri pomeriggio, nella tradizionale sede di Sala delle Lapidi.

A inizio seduta, il consigliere Pino Ferrantelli ha chiesto il prelievo della mozione che intende impegnare il Governo italiano a condannare ogni aggressione nei confronti dell’Ucraina ed in sede internazionale. “Dobbiamo aiutare la popolazione ucraina, non possiamo lasciare i bambini, le donne e gli uomini sotto le bombe”, ha affermato l’esponente di Fratelli d’Italia. La mozione è stata approvata dal massimo consesso civico.

A seguire, il consigliere Gabriele Di Pietra ha chiesto il prelievo dell’atto di indirizzo sull’attivazione dell’app “Municipium”. Il capogruppo di Civicamente ha evidenziato che la citata applicazione può rivelarsi molto utile per l’accesso a servizi e informazioni alla cittadinanza, che in questo modo può essere costantemente aggiornata anche sui tempi di risposta alle varie segnalazioni su eventuali disagi e disservizi rilevati in città. Sul tema è intervenuto il vicesindaco Paolo Ruggieri, sottolineando che l’app è stata attivata un anno fa. “C’è solo un piccolo problema: l’applicazione è uno strumento tecnico, che ha bisogni di uomini e donne per seguire le varie segnalazioni. Serve più personale per rispondere in maniera adeguata”. “Vero che è stata attivata, ma non viene fatta funzionare – ha replicato Di Pietra -. Il Comune ha uno spot video per promuovere l’applicazione, ma non è stato fatto circolare. Evidentemente, per l’amministrazione non si tratta di una priorità”. A sostegno dell’atto sono intervenuti anche Leo Orlando (“basterebbe sedersi accanto al funzionario comunale”) e Nicola Fici (“non capisco perchè l’amministrazione ha attivato un’applicazione a cui, evidentemente, non crede”). Posto in votazione, l’atto di indirizzo è stato approvato all’unanimità (19 favorevoli su 19 votanti).

I lavori consiliari sono proseguiti con il riconoscimento di un debito fuori bilancio (pari a 208 €) nei confronti dell’agenzia delle entrate e con il prelievo del punto riguardante il regolamento per l’istituzione della Commissione Pari Opportunità. Su questo secondo argomento, l’assessora Valentina Piraino ha affermato: “Non è possibile non avere una Commissione Pari Opportunità che funzioni veramente. Sarebbe un bel segnale, adottare quest’atto oggi (ieri per chi legge, ndr), alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna. Mi auguro che sia un punto di partenza e non di arrivo, per incidere su un cambiamento reale a favore delle pari opportunità, superando gli stereotipi del passato”. Poi è intervenuto il presidente della Commissione Affari Generali, Piergiorgio Giacalone, che si è soffermato sul lavoro fatto dalla stessa Commissione a riguardo, con riferimento ai vari emendamenti proposti. Dopo la richiesta di alcuni chiarimenti, da parte del consigliere Flavio Coppola, l’atto è stato approvato, anche in questo caso, all’unanimità (16 su 16 presenti in aula), ponendo dunque fine a un vulnus evidenziato più volte dalle realtà associative del territorio. L’auspicio è che, adesso, quest’organismo possa essere messo al più presto nelle condizioni di essere operativo.

In chiusura, il vicesindaco Paolo Ruggieri ha sollecitato il Consiglio a discutere al più presto il nuovo regolamento sulla fruizione degli impianti sportivi, invitando il massimo consesso civico a partecipare alle iniziative sul Trentennale dalle Stragi di mafia del 1992. A riguardo, è poi intervenuto anche il consigliere Piero Cavasino, soffermandosi sul conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria del giudice Giovanni Falcone, che verrà deliberata nell’ambito di un evento a cui parteciperà anche Maria Falcone, sorella del compianto magistrato palermitano che pagò con la vita il proprio impegno contro Cosa Nostra.

L’assemblea civica, come annunciato dal presidente Enzo Sturiano, tornerà a riunirsi giovedì 10 marzo, a partire dalle 16.30.