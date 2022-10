Due interventi in poche ore per il soccorso aereo di Trapani

Nel pomeriggio di oggi 15 ottobre, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, ha effettuato una doppia missione di soccorso in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia.

Il primo soccorso è stato attivato per recuperare un turista infortunatasi a Cala dell’Uzzo nella Riserva naturale dello Zingaro (TP).

L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) di Poggio Renatico (FE) ed è decollato dall’aeroporto di Trapani alle 15:15 per imbarcare a Castellammare del Golfo due tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia. Una volta imbarcati, l’elicottero militare si è diretto immediatamente nella zona di intervento dove il personale AM ed i tecnici del CNSAS hanno messo in sicurezza l’infortunato per procedere al recupero tramite l’uso del verricello.

Una volta a bordo ed in sicurezza, l’infortunato è stata trasportato a Castellammare del Golfo dove è stato affidato alle cure del 118. Terminato l’intervento, l’equipaggio ha fatto rientro a Trapani per riprendere, alle 16.45, il servizio di prontezza SAR.

Poco dopo l’atterraggio l’equipaggio riceve il secondo ordine di missione decollando poco dopo le 17. Imbarcati nuovamente i tecnici del CNSAS a Castellammare del Golfo l’elicottero si è diretto verso l’isola di Marettimo per la ricerca di un turista infortunatosi in zona Cala Bianca. L’attività di ricerca è stata effettuata in collaborazione con un’imbarcazione della Capitaneria di Porto che ha garantito la messa in sicurezza del turista. L’elicottero ha fatto quindi rientro a Castellammare del Golfo e successivamente a Trapani per riprendere, intorno alle 19.00, il servizio di prontezza SAR.