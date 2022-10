Campobello, parla l’opposizione: “Ecco cosa fare in caso di forti piogge”

Un gruppo di consiglieri comunali di opposizione di Campobello di Mazara, presentano una mozione in merito agli allagamenti avvenuti in città in seguito alle copiose piogge tra settembre e ottobre.

“Il cambiamento climatico in atto, poco attenzionato dai politicanti, sta avendo delle conseguenze disastrose sull’intero pianeta terra. Anno dopo anno, assistiamo a fenomeni climatici sempre più frequenti e devastanti. La violenza di tali eventi, che subiamo giornalmente, ci fa ben comprendere che è in atto una vera e propria crisi climatica, che si manifesta in maniera differente. Gli effetti della crisi climatica, nella nostra città, come per l’intero territorio provinciale, si manifestano con le prime piogge autunnali, che trasformano, alcune nostre strade, in veri e propri corsi d’acqua e causano danni sia alle infrastrutture pubbliche che agli immobili dei privati – scrivono in una nota ufficiale -. Infatti, da anni, gli allagamenti provocano nocumento alle abitazioni dei cittadini. Come consiglieri siamo ben consci di non avere i poteri per risolvere la crisi climatica in atto, ma possiamo proporre, ad un’amministrazione disinteressata, delle soluzioni per cercare di contenere i danni causati dal maltempo”.

Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni precisano: “Sappiamo anche di essere minoranza all’interno del Massimo Consesso Civico e che la mozione, che abbiamo suggerito lo scorso anno per risolvere i problemi legati agli allagamenti, che si verificano in alcune strade, è stata bocciata dai colleghi di maggioranza, ma noi non ci scoraggiamo e, volendo sempre rimarcare il nostro ruolo di opposizione intransigente ma propositiva, presentiamo l’ennesima mozione per impegnare l’amministrazione ad acquistare almeno tre gruppi elettrogeni e tre pompe idrovore, che siano in grado di assorbire ed asportare le quantità d’acqua che sia accumulano nelle arterie stradali in caso di piogge”.