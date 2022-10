Ultime ore di sole, arriva la pioggia in Sicilia Occidentale

L’ottobrata che tante belle giornata ha regalato ai siciliani ha ormai le ore contate. La Protezione Civile Regionale prevede, infatti, l’arrivo delle piogge in Sicilia Occidentale, già a partire da questo pomeriggio.

In particolare, il bollettino della Protezione Civile Regionale prevede precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Dalle anticipazioni fornite dai meteorologi, pare però che fenomeni più intensi potrebbero verificarsi nella giornata di lunedì, con un’allerta meteo che potrebbe essere più estesa nell’isola e anche più preoccupante, alla luce dei disagi già sofferti nelle scorse settimane in diversi centri siciliani a causa della pioggia (Trapani e Mazara, in particolare).