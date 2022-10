E’ derby tra Marsala Calcio e Petrosino 1969 in Promozione

Domani, 2 ottobre, si torna in campo. Nel Campionato di Promozione Girone A, si giocherà il derby tra il Marsala Calcio – che continua a rimediare sconfitte in un momento societario drammatico – e il Petrosino 1969. Si giocherà presumibilmente al “Mariano Di Dia” di Strasatti, anche se il Marsala fino a poco tempo fa giocava le partite interne a Paceco.

Dubbio sul campo e dubbio su come gli azzurri scenderanno in campo dopo che l’affare Onorio-Minore è andato in fumo. I petrosileno invece affronteranno la sfida sapendo che sarà importante per il futuro in classifica, già incoraggiante visti i 4 punti rimediati in 3 partite. Arbitrerà Alessandro Alagna coadiuvato dagli assistenti Luca Iannazzo e Giuseppe Belvedere, tutti e tre della sezione di Palermo.