Chiusura ‘Mario Nuccio’: “Un sit in per i bambini di Amabilina”

A Marsala, il 20 settembre alle ore 18, si terrà un sit-in di protesta per la riapertura dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio”.

“L’Associazione Arcobaleno dà voce a chi si sente ignorato e messo da parte, stavolta ad essere ignorati sono i bambini di Amabilina, da più di un anno la loro scuola è chiusa e rappresentati di classe, genitori e insegnanti si trovano a dover lottare contro i mulini a vento, contro la burocrazia e contro l’amministrazione Grillo. Pertanto hanno deciso di scendere in piazza affinché il sindaco e le autorità competenti diano delle risposte, sperando in una riapertura immediata della scuola, se questo non dovesse avvenire, i genitori dell’Amabilina scenderanno di nuovo in piazza”, affermano dall’associazione.