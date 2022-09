La campagna elettorale per le elezioni regionali e nazionali del 25 settembre 2022 entra nel vivo e la sede del PD di Marsala in via Frisella 76 diventa l’inizio della campagna elettorale di Linda Licari, candidata all’Assemblea Regionale siciliana. Il 9 settembre alle ore 18.30 la Licari incontrerà lì i suoi elettori. Il comitato rimarrà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.