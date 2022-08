Aeroporto di Birgi: luglio chiude con 113.362 passeggeri, quasi 500 mila dall’inizio dell’anno

Nuovo record all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, che tocca quota 1.042 movimenti e 113.362 passeggeri. L’ultima volta era accaduto nel 2017. «Prima dei numeri hanno già parlato le immagini dello scalo, in questi giorni, eloquenti quanto le statistiche. Grazie!» ha commentato con entusiasmo il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. A luglio il numero delle rotte è salito fino a 15 nazionali e 15 internazionali e 218 movimenti settimanali.

Il confronto dei dati con il 2021 e il 2019

Rispettivamente gli aumenti percentuali per passeggeri e movimenti in transito dall’aeroporto di Birgi sono +73% e +40% rispetto a luglio 2021. Una percentuale di crescita che aumenta se si considera l’analisi del periodo gennaio luglio 2022. Si registrano, infatti, un totale dall’inizio dell’anno di 475.559 passeggeri e 4.893 movimenti, e cioè +216% in termini di passeggeri e +79% di movimenti, rispetto al periodo gennaio luglio 2021.

Il confronto dei dati rispetto al 2019 (luglio 22 vs luglio 2019) è del +177% di passeggeri e del +72% di movimenti; mentre osservando il periodo gennaio-luglio 2022 vs 2019 sono +94% passeggeri e + 55% movimenti.