Banca Marsalese della Memoria recupera tre filmati dal ’43 al ‘64

L’Associazione Banca Marsalese della Memoria ha recuperato importanti filmati su momenti storici della città di Marsala tra il 1960 ed il 1964.

Durante l’evento organizzato al Cine Teatro Don Bosco, l’Associazione ha voluto ricordare quattro momenti importanti per i cittadini marsalesi nel periodo ricompreso tra il 1943 ed il 1964. Dopo il video dei bombardamenti su Marsala del maggio 1943 realizzato con documenti di quel periodo, sono stati mostrati in ordine cronologico tre filmati digitalizzati dall’interessante archivio in 8mm di Vincenzo Tranchida, avvocato con la passione per la cinepresa: la Celebrazione del Centenario dello Sbarco dei Mille (11 maggio 1960), Marsala decorata con Medaglia d’Oro al Valor Civile (11 maggio 1961) e i Funerali delle vittime del Primo Maggio 1964 allo Stagnone (3 maggio 1964).

Le proiezioni hanno suscitato emozione tra i presenti ed il vice sindaco Paolo Ruggieri, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha rivolto apprezzamenti per la preziosa attività che Banca Marsalese della Memoria svolge da sette anni.

Il Presidente Francesco Tranchida ha evidenziato: “La lunga pausa dall’ultimo evento in presenza non ha fermato le attività di studio, ricerca e recupero di documenti storici; stiamo inoltre organizzando una manifestazione, “Matabbìa, Siciliani di Tunisia”, che si svolgerà dal 19 al 21 agosto 2022”. Una copia del documento del 1964 è stata consegnata all’Istituto Salesiani di Marsala e sarà archiviata presso la sede dei “Salesiani Don Bosco Italia”.