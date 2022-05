Il marsalese Matteo Genna eletto nel Consiglio Nazionale Postali Cisl

Si è concluso a Fiuggi l’VIII Congresso Nazionale del Sindacato Lavoratori Postali della CISL con l’elezione del nuovo Quadro Dirigente della Federazione del sindacato che rappresenta, con oltre il 55% dei suoi iscritti, la maggioranza dei postali. A margine del congresso il marsalese Matteo Genna è stato eletto nel consiglio nazionale.

Alla presenza del Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra e del Vice Presidente dell’UNI Global Europa, Mario Petitto, e dei massimi vertici di Poste Italiane, la conclusione della tre giorni, svoltasi presso il Palaterme di Fiuggi, ha visto subentrare con consenso unanime Vincenzo Cufari nella carica di nuovo Segretario Generale dell’SLP-CISL.

Grande successo anche per la Sicilia che ha ottenuto 8 Consiglieri Nazionali di cui tre componenti del territorio Palermo-Trapani. Su tutti spicca la riconferma del Coordinatore di Palermo, Maurizio Affatigato, nel ruolo di Coordinatore Nazionale POSTEL, la nomina del marsalese Matteo Genna “segretario provinciale di Trapani” quale componente del consiglio nazionale; stessa nomina ha assunto anche il segretario provinciale della Slp Cisll Palermo-Trapani” Filippo Micali.

Durante il prestigioso evento, a cui hanno partecipato oltre 500 tra sindacalisti e vertici aziendali, sono state affrontate tutte le nevralgiche tematiche del settore, quale sintesi del complesso percorso organizzativo che ha visto il Sindacato Postale eleggere i propri assetti dirigenziali, regionali e territoriali, nonchè tracciare le linee guida della strategia politica del prossimo mandato.

Il marsalese Matteo Genna ha espresso grande soddisfazione per questo prestigioso ed orgoglioso incarico che conferma la crescita del lavoro svolto dal sindacato in tutti questi anni con grande costanza e passione. “Un riconoscimento – ha aggiunto Genna – che va ad impinguare il lavoro del sindacato SLP-CISL nel nostro territorio, sempre più con basi solide, e che guarda al futuro con l’equilibrio e la determinazione di sempre per affrontare al meglio le sfide del mondo postale dei prossimi anni”.