E’ morto Michele Alagna, storico pasticcere di Marsala. I funerali all’Addolorata

E’ scomparso “zio Michele”, Michele Alagna, uno dei pasticceri marsalesi storici, una vita dedicata ai dolci e alle prelibatezze nostrane, conosciuto e amato da tutti. Da qualche tempo lottava con dei problemi di salute.

“Il più dolce pasticciere di Marsala è salito in cielo“, ha annunciato su Facebook una delle nipoti, definendolo “Uomo buono che ha lasciato dolcezza in ogni suo gesto. Rimane nel nostro cuore la certezza di un amore grande che negli anni ha saputo dare a tutti i famigliari”.

Michele Alagna, rimasto vedovo ormai da diversi anni, aveva avviato la pasticceria nel 1969, divenendo una eccellenza nel settore sul territorio. Un’attività di famiglia continuata poi dai figli Vito e Tony, il primo con un ristorante e lounge bar aperto qualche anno fa in via Garibaldi di fronte al Comune, il secondo proseguendo nel laboratorio e nel bar di via Sardegna, in zona Porticella.

Lascia nel dolore i familiari, i tre figli, i nipoti, i tanti pronipoti.

I funerali si terranno domani, martedì 10 maggio, alle ore 12 al Santuario dell’Addolorata.