A Palazzo D’Alì “matrimonio francese” Christina e Stefano scelgono Trapani

Christina Sabrina Corso e Stefane Augustin Sanchez sono diventati marito e moglie, giungendo appositamente dalla Francia fino a Trapani per pronunciare il fatidico sì.

“Trapani città autentica”, così come è stata definita dai neo coniugi, è infatti terra d’origine della sposa, che per il giorno più importante della sua vita ha scelto di tornare proprio in Sicilia.

“A Christina e Stefane, i migliori auguri di una lunga vita insieme – afferma il sindaco Giacomo Tranchida che li ha uniti in matrimonio -. Mi ha particolarmente colpito l’odierno matrimonio civile tra giovani francesi, anche se Christina da famiglia originaria della città, che hanno scelto Trapani per dirsi sì – afferma il Sindaco Tranchida -. Per un attimo ho pensato ad una legge della natura che vale per tutti gli esseri viventi, quindi anche per le persone, ossia quella del legame con le proprie origini.. oggi ancor più bello poiché manifestatosi non in occasione di un triste evento bensì per la celebrazione dell’amore tra due giovani: un volo bellissimo che è stato coronato quest’oggi con la cerimonia in comune”.