Marsala: il Mercato del Contadino resta fino a settembre nella piazza del Monumento ai Mille

Fino al mese di settembre il Mercato del Contadino di Marsala si svolgerà intorno al Monumento ai Mille. Lo ha disposto il sindaco Massimo Grillo con un’apposita ordinanza. Com’è noto, il luogo designato ad accogliere stabilmente il Mercato del contadino è il parcheggio “Piazzale onorevole Giovanni Genna”, che oltre ad essere l’unico parcheggio veicolare nella zona interessata, accoglie anche i pullman GT, di grandi dimensioni, che ivi parcheggiano per consentire ai turisti di visitare il centro città. Visto l’incremento turistico previsto per la stagione estiva, l’amministrazione ha deciso di prolungare lo spostamento del Mercato del Contadino intorno al Monumento ai Mille fino al mese di settembre, come già avvenuto nei mesi in cui l’area era interessata dai lavori di riqualificazione della via colonnello Maltese. Gli operatori di Federagri (non più di 20) dovranno allestire i propri banchi entro le 7 del mattino e procedere a smontarli entro le 13 di ogni domenica.