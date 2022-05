La tecnologia FWA di Fastweb ti connette ad alte prestazioni. Ora anche nel comune di Marsala!

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Cos’è la nuova tecnologia arrivata a Marsala? FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, è un sistema di trasmissione dati che prevede l’uso di una rete mista, formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio.

La connessione FWA serve a raggiungere tutte le zone senza creare dei buchi di connessione.

Essa è particolarmente utile per tutti in quanto consente di avere una connessione a internet stabile in ogni luogo, senza doversi interfacciare con cavi telefonici o fibre ottiche. Questo è importante specialmente per chi desidera installare la connessione Fixed Wireless Access anche outdoor.

Si tratta di un tipo di connessione a banda larga o ultra larga in cui i dati non viaggiano su cavo telefonico o su fibra ma attraverso onde radio, in maniera simile a quanto avviene con le connessioni dei cellulari.

L’FWA è una rete di nuova generazione che permette l’accesso a tantissimi servizi; è in grado di supportare connessioni ad altissima velocità ed è arrivata nel tuo comune!

L'FWA di Fastweb è a Marsala e potrai sfruttare tutti i suoi vantaggi! Cosa vuol dire? Ecco alcuni esempi: potrai giocare online alla massima velocità, caricare rapidamente sul tuo spazio cloud le foto delle tue vacanze, tifare la tua squadra del cuore in alta definizione, studiare e seguire le lezioni da casa senza interruzioni, scaricare i tuoi film preferiti in pochissimi secondi, guardare video in streaming in alta risoluzione.

Tramite la nuovissima tecnologia Ultra FWA il tuo segnale viaggia attraverso la nostra fibra ottica fino all’antenna più vicina a casa tua e raggiunge la rete. Potrai finalmente navigare ad altissima velocità con tutta la stabilità delle rete Fastweb installando l’Internet box a casa tua e una piccola antenna sul balcone o sul tetto.

Con Fastweb non avrai nessuna durata minima contrattuale, puoi scegliere il giorno di attivazione prenotando online.

Finalmente con Fastweb potrai avere la tua connessione ultraveloce nel tuo comune!

