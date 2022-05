Marsala, rubato il generatore dello Stadio che alimenta il Palasport: “Grosso danno”

Assurdo furto del generatore elettrico dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala che alimenta anche il Palazzetto.

In forte rischio la disputa della finale play off Under 19 del Campionato di Calcio a 5, in programma domani, mercoledì 4 maggio, tra Marsala Futsal e Villaurea, proprio al Palasport lilybetano.

A comunicarlo è proprio la società azzurra: “Nei giorni scorsi è stato asportato il generatore di corrente che alimenta sia lo Stadio Lombardo Angotta sia il Palazzetto dello Sport. Il gruppo elettrogeno collocato nei pressi della curva è stato letteralmente estirpato, causando il danneggiamento dei conduttori che diramano la corrente verso i due impianti sportivi collegati – si legge nella nota -. Il Marsala Futsal rischia di perdere la gara a tavolino qualora non si riuscisse a trovare altra location in zona per ospitare il match o che venga trovata una soluzione per poter alimentare l’impianto”.

Ancora una volta Marsala è scenario di un indegno episodio di degrado,

incuria e superficialità. “Rifacendosi ad un antico proverbio l’occasione fa l’uomo ladro c’è da dire che troppo a lungo la porta carraia nei pressi della Curva dello Stadio rimane aperta, alla mercè di chissà chi suscitando la curiosità di temerari avventori. Temerari che magari più e più volti erano riusciti, senza particolari problemi, ad intrufolarsi all’interno e programmare l’asportazione del generatore. Il tutto a danno delle società”.