Dati Covid 1° maggio, tasso di positività al 14,7% in Italia. In Sicilia +2.817 nuovi casi

Sono 40.757 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 105 decessi e 39.195 guarigioni accertate. Lieve incremento degli attuali positivi, che salgono a 1.231.670 e del tasso di positività (14,7%).

Lombardia (5.254), Campania (4.786) e Veneto (4.143) le tre regioni con più contagi giornalieri.

In Sicilia 2.817 nuovi casi, 2.346 guariti e 12 deceduti. Gli attuali positivi sono, adesso, 116.344. I ricoveri ospedalieri sono 848, di cui 46 in terapia intensiva e 802 in degenza ordinaria.

Le province siciliane che hanno fatto registrare più positivi nelle ultime 24 ore sono state Messina (962), Palermo (735) e Catania (693). Poi Trapani (311), Siracusa (295), Agrigento (269), Ragusa (202), Caltanissetta (160) ed Enna (25).