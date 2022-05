Dati Covid 1° maggio nel trapanese: boom di guariti, ma c’è un altro decesso

Un decesso in più, ma anche un exploit di guarigioni (+362) e una flessione tra gli attuali positivi (-131). Questo, in sintesi, il trend dell’andamento epidemiologico in provincia di Trapani, in base al report diffuso dall’Asp di Trapani per il 1° maggio.

I 5617 attuali positivi sono così distribuiti tra i 25 Comuni del territorio: Alcamo 592, Buseto Palizzolo 38, Calatafimi Segesta 94, Campobello di Mazara 194, Castellammare del Golfo 208, Castelvetrano 259, Custonaci 134, Erice 404, Favignana 104, Gibellina 32, Marsala 1079, Mazara del Vallo 458, Misiliscemi 11, Paceco 184, Pantelleria 131, Partanna 153, Petrosino 69, Poggioreale 0, Salaparuta 12, Salemi 136, San Vito Lo Capo 53, Santa Ninfa 28, Trapani 1016, Valderice 230, Vita 48.

Dall’inizio della pandemia i decessi in provincia sono stati 645, i guariti 92985.

In calo anche i ricoveri ospedalieri nelle strutture ospedaliere trapanesi: si conferma il dato in base a cui non c’è nessun paziente in terapia intensiva, mentre 13 sono le degenze in semi intensiva, 49 le ordinarie, 12 quelle in Rsa/Covid Hotel.